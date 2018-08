Prøver lykken for andre gang

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det var 700 deltakere på fjorårets Klompen Opp.

– Vi fikk en drømmestart i fjor med godt vær og mange deltakere, sier leder i martnaskomiteen Jørn Opdahl.

Han tror det er flere grunner til hvorfor folk melder seg på arrangementet.

– Det er i sentrum av Namsos by i nærheten av masse folk. I tillegg er det lavterskel bakketrim og alle kan stille. I tillegg får du opptur-poeng og er med i trekninga av 60.000 kroner, forteller Opdahl.

Opdahl håper at det er mange som melder seg på.

– Vi håper på en liten økning fra i fjor, men det gjør man jo alltid.

Vant i fjor

Det var Eirik Pedersen som stakk av med førstepremien etter fjorårets Klompen Opp.

– Jeg fikk telefon av onkelen min da jeg satt på en karusell sammen med en av sønnene mine. Jeg trodde ikke på det da han sa jeg hadde vunnet. Søskenbarnet mitt måtte ta imot sjekken under trekninga, sier Pedersen og ler.

Han forteller at pengene ble godt brukt.

– Det meste gikk til hus og bolig. Det er godt å få et ekstra tilskudd rett etter ferien, forteller han.

Sammen med sønnene

– Jeg skal ikke legge skjul på at mye av motivasjonen for å være med var å vinne pengene. Uansett var det utrolig gøy, og det var herlig at så mange folk var med på Klompen Opp, sier Pedersen.

Det var hans tvillingsønner Anton og Børre som slo følge med ham opp Klompen.

– Det gikk ikke akkurat så fort opp med guttene på slep, men det er lavterskeltrim så det trenger ikke gå så raskt, forklarer Pedersen.

Er med i år også

Pedersen og sønnene skal delta på arrangementet i år også.

– Selvfølgelig skal jeg vinne, jeg vinner alltid, sier han med et lurt glis.

Anton og Børre blir litt sjenert da NA vil snakke med dem, men begge guttene nikker da de blir spurt om de synes det var gøy.

– Ja, de husker godt arrangementet fra i fjor, og jeg tror nok de gleder seg til årets tur også, sier Pedersen.