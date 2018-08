Rett fra Kenya til Namsosmartnan

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Under Namsosmartnan står ekteparet Tove og Arnulf Bergum i spissen for martnasboden – der inntektene fra basaren går til prosjektet «Lene Maria for rent vann».

– Hva lodder dere ut i år?

– Veldig mye heimstrikka. Vi har mange faste bidragsgivere til boden, som strikker gjennom hele året og gir gevinster som vi lodder ut. Vi averterer også etter gevinster på Facebook-sida vår, forteller Tove Bergum.

De tar imot gevinster også under martnasdagene.

Martnasboden er et av tre faste tiltak som gir inntekter til vannprosjektene.

– Martnasboden har vært veldig godt besøkt i de årene vi har hatt den, konstaterer Bergum.

– Hva betyr givergleden?

– Kanskje det inspirerer noen til å dele medmenneskelighet, sier Arnulf Bergum.