Salt følger fast oppskrift

Målet er at publikum skal sitte igjen med noen tanker om det å være et menneske.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Gospelkonserten under Namsosmartnan har blitt arrangert i over ti år, og Gospelkoret Salt ser på konserten som hovedproduksjonen til koret.

– Vi følger det samme løpet som vi har gjort i tidligere år. Det er vi i koret sammen med en soloartist og ungene fra Gospelcamp. Uansett setter vi alltid høye krav til å forberede konserten hvert år, og vi jobber hardt for å få bedre kvalitet i alle ledd. Vi gjør også noen forandringer for å spisse produktet, forteller korleder Håvard Ødegård.

Akkurat hva som står på repertoaret denne gangen, vil han ikke røpe.

– Folk må komme å høre selv hva som er nytt, sier Ødegård.

Han røper likevel at repertoaret inneholder både norske og internasjonale gospelsanger.

Håper på mye folk

Konserten har tidligere dratt mye folk under Namsosmartnan og har blitt en tradisjon for mange namdalinger. Uansett holder Ødegård seg ydmyk når han snakker om publikum.

– Det er sikkert mange faktorer som får folk til å komme for å høre på. Kirkerommet er en veldig fin plass å sitte stille å bare motta lyden. Vi håper alltid på at folk kommer til å sitte igjen med noe etter konserten. Jeg personlig liker best konserter der de som står på scenen formidler noe og prøver å fortelle meg noe. Dette håper jeg vi greier å gi til publikum, forklarer Ødegård.

Trondheimsartisten Børge Pedersen er årets soloartist på gospelkonserten. Pedersen har vært vokalist i band som Wannskrækk, Hardline, Storm, Road og Bad Habitz. Han er også skuespiller og spilte Pontius Pilatus i «Jesus Christ Superstar» på Trøndelag Teater i 2000, samt vært med i flere Cornelis Vreeswijk-forestillinger.

– For noen år siden, prøvde vi å få ham med på konserten vår, men det passet ikke helt. Vi har lenge hatt ham i kikkerten, og da han var i Namsos i fjor fikk vi møtt ham og avtalt at han skulle være med, forklarer Ødegård.

Første martnaskonsert

Ellinor Fossland fra Otterøya er 16 år og ble med i gospelkoret etter jula 2017.

– Jeg så på en konsert de hadde og likte det jeg hørte, forteller hun.

Dette blir hennes første martnaskonsert.

– Jeg har sunget i kirka før og jeg er vant til å stå på scenen, men dette tror jeg blir ekstra morsomt, forteller Fossland.

– Det er veldig profesjonelt, og jeg har utviklet både stemmen og sceneopptreden etter at jeg ble med i koret. I tillegg er dirigenten kjempeflink, sier hun.

Konferansier på konserten blir Solbjørg Buknotten Skruklien. Hun har jobbet for Kirkens Bymisjon og er i dag diakon i Lillehammer.

Lokale musikere som bidrar er Terje Tranaas, Stig Hollup, Lars Øyvind Meland og Stian Solum.

– Jeg tror det blir en veldig fin konsert, ikke bare med tanke på musikken men også innholdet som formidles. Målet er at publikum skal sitte igjen med noen tanker om det å være et menneske, sier Ødegård.