Spektakulær målgang på ny klassiker

NAMSOS: Namdalsavisa og Statskog tok initiativ til å starte det nye sykkelrittet i NAs 100-årsjubileum. Løypa mellom Steinkjer og Namsos, med målgang langs den gamle jernbanelinja inn til Namsos, ble så populær at enda flere ville være med i år.

– Dette er det sykkelrittet i Norge som har hatt størst oppsving, og som faktisk vokser. Det tror vi har sammenheng med at det er en spesiell opplevelse, og skiller seg ut. Målgangen langs jernbanelinja er en del av det, derfor har vi valgt å forsterke det i år – ved å rydde hele jernbanelinja langs Nexans, og ha målgang på kaia i Namsos, forklarer NA-redaktør Kim Riseth.

– Det blir fantastisk flott med målgang midt på Dampskibskaia, etter å ha syklet rundt elva langs Brurunden. Dette blir en veldig fin kobling med den historiske ferdselsvegen på Statskog sine grusveger mellom Beitstad og Bangdalen, og innkomsten i sentrum, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Statskog.

Utsolgt med 200 plasser

Rittet er nesten forhåndsutsolgt med 200 plasser. Deltakerne kommer fra hele landet.

– Det kommer både eliteutøvere og syklister som vil utfordre seg selv på distansen og ta det som en tur. Det er veldig artig å kunne vise fram både byen og naturområdene rundt på denne måten, så vi oppfordrer folk om å møte opp for å skape stemning i målområdet på kaia. Det blir også spesielt å se innkomsten langs jernbanelinja, sier Riseth.

Premieutdelinga etterpå skjer på Festplassen, der det blant annet trekkes ut VIP-billetter til Tour de France blant deltakerne.

Samarbeid

– Gran Fondo Strade Statskog samarbeider med Arctic Race of Norway, som går samme dag. Arrangørene av Arctic Race er så begeistret for dette rittet at de stiller med noen flotte premier, sier Skillingstad.

– Får vi til en like bra ramme rundt dette arrangementet i år – og deltakerne opplever å bli tatt imot i vertskapsbyen Namsos – er det absolutt potensial for at dette kan vokse videre til å bli et viktig arrangement for byen. Det er noe av målsettinga bak dette, sier NA-redaktør Kim Riseth.