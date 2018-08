Tre dager med handel og fest

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det har vært hektisk mot slutten, men det blir utrolig artig å ta imot folk på den nye Festplassen. Nå ser vi fram til tre dager med handel og aktivitet i byen, sier leder av martnaskomiteen Jørn Opdahl.

Nyheter

– Hva er nytt på årets Namsosmartna?

– Den største forandringa folk vil merke er nok at martnan i samarbeid med bilbransjen i byen og regionen har satset på en betydelig utvidelse av det som har med bil og fritidskjøretøy å gjøre, sier Opdahl.

Han sier at det var bilbransjen selv som tok initiativet om en større bilmartna.

– Det var et ønske fra bransjen om å få til en mer aktiv utstilling og da valgte vi å lage et eget bil – og fritidsområde ved Nexans, slik at folk kan se på og ikke minst prøvekjøre bil, sier Opdahl.

Han sier at nyvinninga er helt i tråd med målet til Namsos næringsforening om at Namsosmartnan først og fremst skal være et utstillingsvindu for næringslivet i Namsos.

– Hovedmålet vårt er at Namsosmartnan skal framstå som en seriøs handelsaktivitet, og dette er noe vi satser på utvikle videre i årene som kommer, sier Opdahl.

Han legger til at for regionbyen Namsos er martnan en ypperlig anledning å vise fram hva byen og kommunen har å by på.

Stor pågang

Den andre store forandringa er at martnasfesten lørdag i år skal ta av i det tidligere Nexansbygget.

– For oss som skal planlegge betyr det en bekymring mindre når vi slipper å tenke på været, og det at vi skal være innendørs har mye å si for om folk kommer, mener Opdahl. Han er positivt overrasket over forhåndssalget av billetter til martnasfesten.

– Det er solgt mye mer billetter til festen lørdag enn det som har vært vanlig ei uke i forvegen, sier Opdahl

Også billettsalget til gospelkonserten har gått unna.

– Det er en tradisjon som virkelig har begynt å feste seg og noe veldig mange bare må få med seg hvert år, sier han.

Det samme er torsdagsjammen på Onkel Oscar som har blitt et varemerke for martnasuka.

– I tillegg har vi satset på at folk også i år skal ha en aktiv martna, Klompen opp blir en folkevandring, tror Opdahl.

Det tradisjonelle olabilløpet står også i år på planen, og nytt av året et skikkelig møkkaløp med motorisert wc i porselen Grand Prix.

– Og så må vi ikke glemme at det tradisjon tro er kulturmartna på museet fredag og lørdag, sier han.

– Dette er det folk ser og kan være med på. men det har vært jobbet mye i kulissene også?

– Vi har lagt ned et betydelig antall timer i å få på plass en sikkerhets og beredskapsplan for martnan. Blant annet med å få inn en såkalt ROS analyse (risiko og sårbarhetsanalyse), om noe skulle hende.

Ser mot 2019

Opdahl sier at de allerede er i gang med å se på en del ideer fram mot Namsosmartnan i 2019.

– Det har kommet en del forslag og ideer på bordet som vi har tro på vil ta martnan ennå et steg videre, men de kom litt sent slik at vi rakk ikke å få jobbet skikkelig med dem til årets martna, men det betyr at folk har noe nytt og bra i vente også i 2019, sier han.

– Er alt klart?

– Vi tror det. Noe dukker alltids opp, men den eneste lille bekymringa nå er været med tanke på handelen i gatene. meldingene foreløpig ser litt utrygge ut og det kan bli noe regn, men vi satser på tre dager med folkefest i byen, sier Opdahl.