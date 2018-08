Det ventes en del nedbør det kommende døgnet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det har vært nok ei hendelsesløs natt i Namdalen melder politiet.

– Det har vært ganske så rolig, forteller Kamilla Engen, operasjonsleder i politiet.

Regnet kommer

Etter en dag med ganske pent vær mange steder onsdag, vil det bli et lite væromslag torsdag. Yr.no melder at det blir sør og sørøst liten kuling utsatte steder og perioder med regn.

Regnet ventes de fleste steder fra ettermiddagen. Temperaturene holder seg forholdsvis høyt, og vil variere fra omtrent 15 til 18 grader.

Får trolig to byer

I dag kan du i NA lese at det i nye Nærøysund kommune mest sannsynlig vil bli to byer når den nye Kommuneloven trer i kraft.

Du kan også lese om at fire løpere fra Namdalen er klare for helgas NM i friidrett. Kristian Skage Nordlund er klar for sin NM-debut på 1.500 meter, hvor han blant annet skal løpe mot EM-vinneren på distansen, Jakob Ingebrigtsen.