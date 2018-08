Holdt humøret oppe i vinden

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Nå ble jeg rørt. Det er artig at jobben vi har gjort blir satt pris på, sier martnasgeneral Sten Johansen for Kolvereiddagene.

Sammen med Marte Volden, Silje Kijhl, Tor Willy Rosenvinge, Åke Rønningen, Stein Bakken, Fredrik Kristiansen og John Thore Eliassen har han sittet i hovedkomiteen for årets utgave av Kolvereiddagene.

«Makan til ståpåvilje, tross møkkavær, alltid et smil på lur, hyggelige og tilstedeværende. De har stått på dag og natt for at vi skal få hyggelige opplevelser» skriver en NA-tipser i nominasjonen.

Været la til dels en demper på besøkstallet for årets Kolvereiddaga, men det stoppet ikke arrangørene fra å gjennomføre med stil.

– Vi sluttet å følge med på værmeldinga en periode. Vi måtte bare stå på. Dagan skulle gjennomføres uansett, sier Johansen.

Han vil benytte anledninga til å gi skryt til dem som møtte opp på Kolvereiddagene.

– Det var artig å se at folket smilte og hadde det bra i uværet, sier han.

Til sammen var godt over 100 frivillige i sving under «dagan». Aller tøffest fikk nattevaktene det natt til lørdag, da stormen herjet som verst.

– Vi har ledd mye av situasjoner som oppsto. Til tross for at mye har buttet imot, klarte vi å holde humøret på topp innad i gruppa, forklarer Johansen.

Nå er Kolvereiddagene 2018 historie, og det meste er ryddet ned. Johansen ser allerede fram til å arrangere Kolvereiddagene neste år.

– Vi får håpe at det blir godvær da, sier han og ler.