Kom sjøvegen for å se på bil

NAMSOS: I år er bilgata flyttet til Nexans. Med flere utstillere var det også flere nysgjerrige martnasgjengere.

– Jeg kjøpte meg ny bil for et par måneder siden, så jeg er her kun fordi det er interessant, smiler Siv Tove Arnøy som sammen med Jan Arne Arnøy og Trond Ivar Arnøy tok sjøvegen for å få med seg årets martna.

Selv om det kanskje ikke ble ny bil på noen av dem, tror bilselger Torbjørn Skogmo fra Høylandet Auto at flere bruker tida på å se, og bestemmer seg senere.

– Jeg har stått på martnan før, og vi har solgt en del biler. Kanskje ikke på dagen, men noen dager senere, sier Skogmo som er spent på å se om den nye plasseringa vil hjelpe.