Dramatiske sluttminutter da vinneren syklet feil like før mål

NAMSOS: Årets utgave av det 100 kilometer lange turrittet mellom Steinkjer og Namsos ble det andre i rekken etter rittets debut i fjor.

Og det forløp ikke uten dramatikk. For Mehari Tesfatsion lå lenge an til å innkassere seieren etter å ha ligget i brudd nesten hele rittet. Men da kjørte feil ved Mettedalen på Spillum like før målgang, var det mange som trodde at løpet var kjørt for steinkjerrytteren. Det ble imidlertid gjort en vurdering i etterkant på å ilegge ham en tidsstraff på tre minutter.

- Der han egentlig skulle ha kjørt rett fram, tok Mehari til høyre. Det er usikkert hvordan dette har skjedd, ettersom løypa var godt merket og det sto vakter på det aktuelle stedet, forklarer rittleder Kurt Arve Selnes.

Tre minutter tillegg ga likevel Tesfatsion den sterke sluttida 2.55,24, som sikret ham en knusende seier over namsosingen Tomas Westgård. Westgård, som også i fjor var én plassering unna seier, måtte dermed nok en gang nøye seg med andreplassen etter å ha passert mål 1,56 bak Tesfatsion.

– Det hadde vært tragisk om han ikke vant. Han lå jo solo nesten hele vegen, og det er vanvittig sterkt, sier Tomas Westgård.

Tredjemann ble Ola Einbu Baugerød fra Kongsberg, som kom i mål 22 sekunder bak namsosingen.

– For meg er dette årets høydepunkt

– Jeg kjørte alt jeg hadde, og slutten var veldig krevende. Det knaket i sykler og smalt i alt mulig, så det var skummelt, sier Westgård.

Regnet bøttet ned over utøverne i store deler av årets ritt, noe som gjorde forholdene ekstra krevende.

– Grisværet kom litt for tidlig med tanke på det vi hadde håpet på, men det skal jo være litt sånn på slike ritt. Det skal være knallhardt, sier Westgård, som har trent spesifikt mot akkurat dette rittet i lang tid.

– Jeg har forberedt meg mye til dette rittet, som for meg er årets høydepunkt. Det er helt fantastisk et det blir arrangert et slikt ritt her i området. Ellers har du måttet dra til Belgia og slike steder for å sykle lignende ritt. Dette er stort, forteller Tomas Westgård.

– Kommer tilbake neste år

Raskeste dame i årets ritt, Mirijam Kjøraas fra sykkelklubben CK Victoria, ble klokket inn på 3.07,24 – sju minutter og to sekunder raskere enn lagvenninne Tine Thomasli.

- Det føles bra å komme inn først blant damene. Det var et tøft ritt. Jeg fokuserte på å ligge langt framme fra starten og henge på i bakkene, for så å støte fra da bakkene var over, sier Kjøraas, som dro i fra konkurrentene halvvegs ut i rittet.

– Hvordan påvirket været deg?

– Det ble et skikkelig trøndervær, men det gikk greit. Det er det første rittet jeg har konkurrert i i år der det har regnet, og det er jo greit å øve seg litt på det også, sier Kjøraas, som tidligere i år var med og tok sølv på NM i lagtempo.

Hun deltok i år for første gang, og høper å være klar til start i Gran Fondo Strade Statskog også i 2019 for å forsvare tittelen.

– Det er et kult konsept. Jeg tror nok jeg skal komme tilbake neste år også, sier Kjøraas.

