Flere ble anmeldt for en rekke forhold

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet fikk nok å gjøre fredag kveld og natt til lørdag. Klokka 22.00 ble en båtfører tatt i promillekontroll i Namsos. Mannen som er i 50-åra blåste over lovlig verdi og det blir opprettet sak.

Deretter ble en mann i slutten av 40-åra stoppet av en patrulje i Namsos sentrum klokka 22.45. Han hadde både narkotika og våpen på seg.

– Det var en hundepatrulje som var ute, og hunden fikk interesse for mannen. Han hadde en kniv på seg og også litt narkotika, sier Kirsten Bergstrøm, operasjonsleder i politiet.

Mannen ble bortvist fra sentrum og blir anmeldt for bæring av våpen på offentlig sted.

Anmeldt for ordensforstyrrelse

Rundt midnatt fikk politiet melding om at Natteravnene hadde tatt hånd om ei svært beruset jente. Jenta ble hentet og kjørt heim av foreldrene.

Klokka 02.00 ble en mann i starten av 20-åra anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Mannen hørte ikke etter politiets gjentatte anmodninger, og vil bli anmeldt for ikke å ha gjort dette, sier Bergstrøm.

Grått vær i vente

I dag blir det en skikkelig gråværsdag i Namdalen. Det meldes om enkelte regbyger og lavere temperaturer enn i går. Her er varselet fra Yr.no:

Sør og sørøst frisk bris utsatte steder. Stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørlig liten kuling utsatte steder, dreiende sørvest, i kveld økende til stiv kuling på kysten. Regn og regnbyer fra vest, i kveld utrygt for tordenvær.

Stengt veg

I dag og resten av helga er det også delvis stengt på Strømsnes bru (Fv 771), på strekningen Salbotnkorsen - Bogen (Nordland grense). Dette skjer på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lørdag og søndag er vegen fra 07.00 til 17.00.

Utrykningskjøretøy kan passere, og det er satt opp gangbru slik at gående og syklende kan passere.

Frykter skolenedleggelse

I dag kan du i NA lese om at de to minste skolene i Nærøy, Abelvær og Gravvik, nå frykter for framtida. Etter vedtaket om å flytte en elev fra Gravvik til Kolvereid ble gjort forrige uke, deler FAU ordfører Steinar Asplis frykt for at avgjørelsen vil føre til at de små skolene lever farligere.

Du kan også lese om Tove og Arnulf Bergum som nylig reiste til Afrika for å møte fadderbarnet sitt. Det ble et tårevått møte med den unge kvinnen de er med på å gi et nytt og bedre liv.