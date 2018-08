Elektrisk stemning da D.D.E. vartet opp til martnasfest i den gamle kabelfabrikken

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Avgjørelsen om å flytte martnasfesten innendørs viste seg å være et klokt trekk fra årets martnaskomite. For mens regnet høljet ute, var det alt annet enn lavtrykk inn i de gamle fabrikklokalene til Nexans i Namsos lørdag kveld.

B-Gjengen fra Bindal fikk æren av å være supportband for kvelden, både med egenskrevne låter og kjente coverlåter som fikk publikum både til å danse og synge med.

Oppvarmingsjobben klarte ytternamdalingene godt, for da D.D.E. entret scenen like etter klokka 23, sto stemninga i taket fra første tone.

Dette spilte D.D.E. Så fint å få prøvd sæ på livet

By’n æ bor i

En herlig hemlighet

Finger med i spællet

Bondeknøl

E6

Ka e det du vil

Nykoka kaffe

Det umulige e mulig

Zanzibar Inn

Leia e livet

Vinsjan på kaia

Best uten ball

Rompa mi

Rai Rai

Vi ska fæst

Det går likar no

Det fine vi hadd sammen

Publikum i ekstase

«Så fint å få prøvd sæ på livet» åpnet det som skulle bli en godt over to timer lang D.D.E.-fest av ypperste varemerke. Allerede i sang to, «By'n æ bor i», var publikum i ekstase, noe som tydelig smittet over på et band som virkelig var fast bestemt på å levere varene på heimebane.

Da klokka passerte midnatt hadde D.D.E. kommet til en av sine store hiter, «E6». Men først hadde vokalist Bjarne en beskjed til sønnen Tobias, som visstnok befant seg i salen.

– Som far tar jeg meg den frihet å gratulere sønnen med dagen, sa han – før bandet vartet opp med en strofe fra bursdagssangen.

D.D.E. har lagt bak seg en hektisk sommerturne, for første gang uten sin låtskriver og gitarist Frode Viken ved sin side. En av hans fineste tekster, «Nykoka kaffe», ble derfor et fint pusterom, før melodisterke «Det umulige e mulig» overtok på en god måte.

Rørende avslutning

Etter det som har blitt landets andre nasjonalsang, «Vinsjan på kaia», kom de obligatoriske festlåtene som perler på ei snor; «Best uten ball», «Rompa mi», «Rai Rai», «Vi ska fæst» og «Det går likar no». Da hadde det plutselig godt to timer.

– Dette har vært en fantastisk kveld. Kanskje en av de beste kveldene vi har hatt i Namsos. Den beste martnasfesten, ever, konkluderte Bjarne.

Det hele ble avrundet med «Det fine vi ha sammen», dedisert til Frode Viken. Det ble et rørende øyeblikk, som satte et verdig punktum på en martnasfest mange vil huske, i likhet med Bjarne, som en av de mest minnerike.