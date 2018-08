To anmeldt under Namsosmartnan

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Med mange feststemte besøkende på martnasfesten ble det også litt å gjøre for politiet i løpet av lørdagskvelden og natt til søndag. Klokka 22.25 ble en mann i begynnelsen av 20-åra tatt for bruk av narkotika i Namsos sentrum. Han ble bortvist og kan vente seg en anmeldelse fra politiet.

Klokka 22.30 tok en politipatrulje hånd om ei berusa dame ved Shell Østre, som etter hvert ble tatt vare på av venner.

Det ble ampert ved festivalområdet i Namsos sentrum klokka 22.50, og politiet måtte gripe inn.

– Det var tilløp til slåssing og patruljen fikk kontroll på partene. Alle involverte ble fulgt opp av patruljen i etterkant, sier Kirsten Bergstrøm, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Hoppet fra trailer

En mann i 20-åra ble utpå natta litt vel ivrig på festivalområdet i Namsos sentrum, og klokka 01.50 ble han tatt hånd om av politiet.

– Han hadde blant annet hoppet fra taket av en trailer, og blir anmeldt for ordensforstyrrelse, sier Bergstrøm.

Rundt klokka 02.00 fikk politiet melding fra en mann om at noen hadde tatt seg inn i huset hans i Namsos. Det skal blant annet ha blitt gjort skader på gulvet i huset, og politiet tok hånd om personene som befant seg inne i huset.

Politiet avsluttet natta med å ta hånd om ei overstadig beruset jente i Namsos sentrum, som ble kjørt heim av patruljen klokka 02.30.

Kulingvarsel

Det ventes grått vær i hele Namdalen søndag, og det blir både regn, vind og beskjedne temperaturer. Dette er varselet fra Yr.no:

Vest og sørvest frisk bris, stiv kuling på kysten. Skyet, regn og regnbyger. I kveld minkiende til vestlig liten kuling. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger.

Det er sendt ut kulingvarsel på kysten og søndag blir det periodevis sterk kuling på opp til 20 m/s.

Det blir middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden. Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt, skriver Yr.no.

Folkefest med D.D.E

I dag kan du i NA lese at det ble folkefest i Namsos da 2.000 mennesker kom på konserten med D.D.E lørdag.

– Dette har vært en fantastisk kveld. Kanskje en av de beste kveldene vi har hatt i Namsos. Den beste martnasfesten, ever, sa Bjarne Brøndbo fra scenen.

Du kan også lese om åpninga av den nye sandvolleyballbanen på Spillum. Namsosordfører Arnhild Holstad fikk æren av å åpne banen i regnværet lørdag.

– Her kommer mange til å ha det mye gøy i årene framover for her har det blitt skikkelig bra, sa Holstad under åpninga.