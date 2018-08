Tirsdag: Været blir grått, men trolig ikke vått

NAMDALSAVISA

God morgen!

Namsos: Tirsdagen i Namdalen blir overskyet og grå, det melder Yr.no. Regnet vil etter alle solemerker gjøre seg ferdig tidlig på morgenkvisten, og det er ikke meldt om noe nedbør etter klokken åtte på morgenen.

Det blir varmest midt på dagen, da vil gradestokken trolig vise rundt 13 grader de fleste steder i Namdalen. Utover kvelden kan sloa titte frem mellom skyene.

Dette sier Yr.no i sitt tekstvarsel for Trøndelag tirsdag:

«Nordvest opp i frisk bris. Regnbyger. Fra tirsdag ettermiddag skiftende bris, dreiende søraust. Etter hvert delvis skyet oppholdsvær. Seint om kvelden tilskyende.»

Rolig natt

Politiet har hatt lite å henge fingrene i natt til tirsdag. Tidlig på morgenkvisten hadde ikke operasjonssentralen hos politiet noen hendelser å melde fra natta. Dermed har det vært nok ei rolig og behagelig natt i Namdalen.

På Politiet i Trøndelags Twitter-konto har det heller ikke vært noe aktivitet i natt.

- Må være lov å tjene penger

Denne morgenens toppsak hos VG omhandler Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, som mener at det må være lov å tjene penger på langrennssporten. Astrid Uhrenholdt Jacobsen har tidligere sagt at hun mener pengejaget ødelegger for verdiene til sporten.

I dagens NA kan du blant annet lese om Fylkesmannen i Trøndelag som oppfordrer alle de kommende sammenslåingskommunene til å få orden på økonomien før sammenslåinga.

Du kan også lese om musikkveteranen Håvard Hovik som ble kreftsyk og mistet stemmen. Nå har han og sønnene et nytt prosjekt på gang.

Her får elevene gratis grøt hver eneste dag Med hver sin papptallerken med rykende varm havregrøt gjør ungdomsskoleelevene Thea og Elise seg klar til en ny skoledag.