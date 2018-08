NAMDALSAVISA

Hvorfor har kommunen stort grøntareal der som ingen bruker?

Den største utfordringen er å finne en eneste handikapparkering på Østre Byområdet på dagtid. Det er spesielt ved AMFI-senteret ved Østre Byområdet og det er kun 3 tilgjengelig på hele det området. Men la oss tenke. Hvor er parkeringsplassen til Namsos Kulturhus?

Det er godt spørsmål og det bør Namsos kommune nesten svare på. Løsningen kan være å ta noe av det grøntarealet som finnes bakom ærverdige Kulturhuset til å skape parkeringsplasser for sine kulturelle gjester. Hvorfor har kommunen stort grøntareal der som ingen av innbyggere bruker for å ta en spasertur gjennom Kulturparken.

La oss prate om universell utforming ved f.eks. kinosalene ved Namsos Kino. Må de handikappede kinogjestene bøye nakkene sine bakover når de sitter på fremste rad. Det kan medføre til vondt i nakken og kontra nakkesleng hvis man er en aktiv kinogjenger. Her har ikke kommunen invitert de funksjonshemmedes sine orginsasjoner for et samarbeid om utforming av en kinosal der man blir henvist enten til høyre eller til venstre på denne storsalen Ragnarok.

Det er en handikapplass på liten salen Orion. Det er ikke optimalt løsning der man er flere som skal på kino i samme tid.

Jeg må allikevel rose Namsos kommune at de klarte å opprette 4 handikapparkeringer i samråd med Scandic Rock City. Ja det har tatt sin tid, men når enden ender bra etter sju års ventetid.