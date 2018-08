Mer regn i vente

NAMDALSAVISA

God morgen!

Namsos: Onsdag er det meldt en god del nedbør. Den verste regnskuren skal gjøre seg ferdig på formiddagen, etterfulgt av oppholdsvær midt på dagen. Desverre for de som misliker regn, er det er også stor sjanser for at det kommer mer nedbør i løpet av kvelden, melder Yr.no. Onsdagen vil heller ikke bli særlig varm, men det er meldt opp mot 14 varmegrader midt på dagen.

Dette sier Yr.no i sitt tekstvarsel for Trøndelag onsdag:

«Sørøst liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag sørvest liten kuling på kysten. Natt til onsdag oppholdsvær, fra onsdag morgen regn. I kveld overgang til regnbyger."

Rolig natt

Natt til onsdag har vært lik de foregående nettene, rolig og få hendelser i Namdalen og ellers i Trøndelag. Da blir det lite å henge fingrene i for politiet, og tidlig på morgenkvisten hadde ikke operasjonssentralen noen hendelser å melde fra natta.

På Politiet i Trøndelags Twitter-konto har det heller ikke vært noe aktivitet i natt.

Forlater skibygda

Langrennstalentet Ole Jørgen Bruvoll flytter fra Meråker, og skifter miljø i jakta på å nå verdenstoppen i langrenn. Bruvoll håper at det skal gi han et ekstra løft som skiløper.

Forlater skibygda for å få trene med lagkameratene Ole Jørgen Bruvoll skifter miljø i jakta på å nå verdenstoppen i langrenn.

Denne morgenens toppsak hos VG omhandler den Amerikanske President Donald Trumps eksadvokat Michael Cohen, som erklærte seg skyldig på åtte punkter i forbindelse med etterforskningen av blant annet pengeutbetalinger til flere kvinner.

Utfordrende infrastruktur ved skolene i Namsos – Kaos ved bringing og henting av elever Mens køa av biler vokser på skolevegen, frykter oppvekstsjefen for myke trafikanters sikkerhet.