NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Nødetatene rykket ut etter at politiet onsdag kveld fikk inn ei melding om en trafikkulykke i Namsskogan.

Der skal et vogntog ha veltet på E6 like nord for Namsskogan sentrum.

– Vogntoget ligger på siden av vegen, og føreren snakket om smerter etter sikkerhetsbeltet. Han er derfor kjørt til sykehus, forteller operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Viola Elvrum.

Føreren av vogntoget er fra Romania, og vogntoget var lastet med papiravfall.

Ifølge Elvrum er tungberger rekvirert.