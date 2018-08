– Det virker som for lang svartid er regelen, ikke unntaket

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Har ikke kommunen ressurser nok til å følge norsk lov? Jeg vil gå så langt som å si at kommunen overser folket. Slik kan vi ikke ha det, sier Settenøy.

Nylig har han sendt brev til kommunen om de har problemer med å følge norsk lov, og henviser på at forvaltningsloven gir kommunene en svarfrist på en måned.

– At det kan skje en glipp er forståelig. Dessverre virker det som at det å måtte vente over tida er regelen – ikke unntaket, mener Settenøy.

26. juni sendte Settenøy et brev der han etterlyste svar på fremdriften i tømmeprosjektet for bobiler. Han har ennå ikke fått svar.

– Etter min mening har det bygget seg opp en ukultur i kommunen, der man lar være å svare på henvendelser og heller lar det ligge. Jeg snakker ikke her om at man skal kreve et fullstendig svar på spørsmålet. Det skjønner jeg at ikke alltid lar seg gjøre. Det bør uansett være et minstekrav at man innen en måned svarer med at kommunen har registrert mailen, sier Frp-lederen i Nærøysund

Frustrasjon på Facebook

Torsdag publiserte NA en artikkel om Oddbjørn Ulsund, som måtte finne seg i å vente fire måneder på en forespørsel om å få fortgang på formannskapets vedtak om opphør av akselast på fire tonn på Engasvegen.

Samme dag la Torill Bondø ut et innlegg på Facebookgruppa Godt valg!, som har nesten 3000 medlemmer. Der spør hun om det finnes regler for tidsfrist før man får svar på henvendelse fra kommunen.

Tråden har i skrivende stund 26 kommentarer. Blant disse lufter fire personer sin frustrasjon over lang svartid. En person i tråden skriver at han har ventet i tre år på en henvendelse.

– Jeg stilte spørsmålet på generelt grunnlag. Saken som har stått ubesvart i ett år er en sak jeg har kjennskap til, men ikke direkte er involvert i, sier Bondø til NA.

– Vi må rydde opp

Hun mener kommunen må se til å svare befolkninga.

– Man bør ha såpass til respekt for folk at man i det minste gir en bekreftelse på at man har sett brevet. Jeg skjønner at arbeidsmengden kan være stor, men den lange svartida gjør ting vanskelig for mange. Jeg mener det er viktig at dette blir tatt tak i, sier hun.

Rådmann Roy Harald Ottesen i Vikna kommune varsler opprydding i rutinene.

– Vi må få ordnet opp i dette med en eneste gang. Det er klart folk skal få svar, og slikt skal ikke skje, sier Rådmannen som har fått med seg at flere reagerer på kommunens svartid.