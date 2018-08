Hellesø kaller inn rådmannen til møte etter reaksjoner på lang svartid

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Etter at Hellesø leste NAs sak om Oddbjørn Ulsund som måtte vente i fire måneder på svar fra kommunen, ringte han rådmann Roy Harald Ottesen.

– Jeg forutsetter at det vi politikere har vedtatt føles opp av kommunen. Vi har en klar kommunikasjonsstrategi for hvordan vi skal håndtere henvendelser, sier ordføreren.

Hellesø ønsker å få klarhet i om Ulsunds sak er en enkelthendelse eller ikke.

– En glipp kan skje, men brudd på forvaltningsloven må være et unntak.

NA opplyser ordføreren om at flere har vist sin misnøye i kommentarfelt på sosiale medier, men ha vil ikke konkludere i at lang svartid er et reelt problem før alle fakta er lagt på bordet. I tillegg melder han at problemstillinga vil bli tatt opp i formannskapet.

– Først må jeg bli orientert om situasjonen, og høre hva rådmannen har å si. Hvis det viser seg at mange henvendelser ikke blir besvart, må vi se på hvordan vi får løst dette, sier Hellesø.

Han er klokkeklar på at innbyggerne i Vikna kommune skal bli hørt.

– Jeg er veldig opptatt av at vi skal svare innbyggerne. Vi skal svare etter beste evne innenfor den tidsramma som er bestemt, slår ordføreren fast.