VM-finalen utsatt på grunn av dårlig vær

NAMDALSAVISA

WANAKA: Etter å ha levert varene under kvalifiseringsrennet fredag med en 5.-plass i sitt heat, var lørdagens finale i New Zealand planlagt å gå av stabelen natt til lørdag norsk tid. Arrangørene måtte imidlertid fredag kveld melde at rennet har blitt kansellert for dagen grunnet for høy vindstyrke.

Foreløpig har det ikke blitt lagt noen ny plan for hvilken dag finalen kommer til å gå.

Namsosingen kjører nytt kvalifiseringsrenn onsdag, denne gangen i slopestyle, der han har muligheten til å nå en finale tre dager senere.