Hytte ved Barstadvatnet i Namsos nedbrent

NAMSOS: Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut til en hyttebrann ved Barstadvatnet i Namsos.

Ifølge politiet skal en turgåer i området ha meldt fra om at det er full overtenning i hytta.

– Nødetatene har kommet til vegs ende, og derfra må vi nok bruke ATV videre – eventuelt fortsette til fots, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegard.

Like etter klokka 16 melder politiet på Twitter at de har fått kontakt med hytteeier, og det skal ikke vært personer i hytta.

– Hytta er nedbrent, og nødetatene står på ei demning på vestsiden, og jobber med å komme over til den nedbrente hytta med båt, skriver politiet på Twitter.

Videre melder politiet at det ikke er fare for spredning, og at verken politiet eller brannvesenet har kommet seg fram til den nedbrente hytta.