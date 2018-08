NAMDALSAVISA

Det ser ut til å ha vært ei rolig natt i Namdalen. Den eneste meldinga politiet har lagt ut er fra Ottersøya, og forteller at de gjennomførte en laser- og promillekontroll sent lørdag kveld.

– 34 kontrollerte, ingen reaksjoner, skriver politiet på Twitter.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag søndag:

Vest og sørvest bris, av og til frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Noen regnbyger. I kveld skiftende bris. Avtagende bygeaktivitet.

I Namdalen ser det ut til å bli temperaturerer mellom ni og 14 grader søndag, og det er lite solskinn i sikte.

John McCain død

Toppsaken på Vg.no søndag morgen handler om at den kreftsyke senatoren John McCain døde lørdag.

– I fjor sommer ble det kjent at den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten (81) er diagnostisert med en svært aggressiv form for gjernekreft, glioblastoma. Legenes prognoser for overlevelse var svært dårlige, skriver avisa.

«Da han døde hadde han tjent USA trofast i 60 år», lyder pressemeldingen fra hans kontor.

Lokale nyheter

På namdalsavisa.no kan du lese om Kristin Staven, som inviterer deg inn på gårdstunet for å bli kjent med livet på gården søndag.

Du kan også lese om hållingen Grethe (17), som spurtet inn til NM-medalje på Bislett lørdag.

Kapteinen er tilbake for Namsos Kaptein Stian Olsson er tilbake når Namsos møter Stj./Blink2 borte søndag.