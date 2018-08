Schjerve (18) blant topp ti i junior-VM

NAMDALSAVISA

WANAKA: Freeski-utøveren fra Namsos, som ble nummer fem i kvalifiseringsheatet sitt natt til fredag, fikk utdelt 154,6 poeng fra dommerpanelet etter si gjennomføring i finalen.

Det gjorde 18-åringen til neste beste nordmann, tre plasseringer bak to år yngre Ulrik Samnoey på femte med 175,8 poeng.

Amerikanske Mac Forehand vant med 185 poeng. 32 utøvere konkurrerte i finalen.

Onsdag er det slopestyle som står for tur i verdensmesterskapet for juniorutøvere. Her skal Schjerve kjøre kvalifisering med mål om å nå finalen tre dager senere.