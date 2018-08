Endelig klang klokka i gamle Bjørhusdal skole og kapell igjen

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Hit var namsskogingene invitert til å være med på en minneverdig markering av at den gamle, og originale kirkeklokka igjen var på plass i kirketårnet.

Dagen begynte med at sokneprest Ole Dahle holdt gudstjeneste – noe som var en krevende øvelse, ettersom han fra prekestolen skulle forholde seg til menigheten i to saler – eller klasserom. Men han mestret øvelsen godt og kommuniserte uten problemer med organisten som satt i rommet ved siden av.

Også organist, Joar Myrvang, hadde en krevende oppgave. Han måtte spille på et gammelt pedalorgel – et orgel som fantes i mange skolestuer før i tida. Men Myrvang mestret den oppgaven imponerende bra.

Stor aktivitet

Etter prekenen tok lederen i Namsskogan historielag, Trond Smalås, ordet og sa at det var kjekt å være leder av historielaget denne helga.

Det har vært stor aktivitet tre dager til ende med markeringer av 80-årsdagen til Grøndalsveien, feiringa av at det er 60 år siden Namsskogan fikk strømtilførsel, og søndag; markering av kirkeklokkas tilbakeføring. Han introduserte så sin bror Reidar Smalås som ville orientere om historikken omkring gamle Bjørhusdal skole og kapell.

Reidar Smalås er en dyktig lokalhistoriker som inspirerende fortalte historia om Bjørhusdal skole og kapell fra bygginga, den lange prosessen før restaureringa og fram til i dag.

Heder og ære

Smalås i historielaget takket komiteen for den enestående innsatsen, og etter de gode ordene fikk de overrakt hver sin blomsterbukett til stor applaus fra forsamlinga.

Men historien slutter ikke her: Noe spesielt er det at det i dag fortsatt er oppegående namsskoginger som har gått på skole i det gamle skolekapellet. For å gjøre litt heder på dem, var de spesielt invitert til søndagens markering, og etter hvert som de fikk navnene sine oppropt av Trond Smalås, fikk de hver sin blomsterbukett overrakt av kultursjef Odd Bakken.

Avslutningsvis er det på sin plass å nevne at det var Øvre Namsskogan Sanitetsforening som sto for servering av kaffe og hjemmebakt, og historielagets leder var påpasselig med høytidelig å takke for at de hadde bidratt til å lage en god stemning denne minneverdige søndagen.