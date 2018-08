Her er siste nytt fra Namdalen

NAMDALSAVISA

Politiet har ingenting å melde fra Namdalen tirsdag morgen. Det har vært stille og rolig og i hele Trøndelag.

«Det skyldesitj bare latskap at det e lite på Twitter i natt. Det har vært rolig i hele politidistriktet...så vidt æ veit» skriver politiet på Twitter.

Været: I dag vil det bli sol og en temperatur på rundt åtte grader fra morgenen av. Etter klokka 12 vil temperaturen stige til rundt 15. Yr melder om overskyet vær ut over ettermiddagen og kvelden.

Stengt felt på fv. 17

På fv. 17 i Sprova er det lysregulering og ett stengt felt på grunn av vegarbeid. Statens vegvesen skriver at forsinkelser må forventes.

I dagens NA kan du lese at to fastleger slutter i Namsos, og at ingen vil erstatte dem.

Les også at:

Skeidar reagerer på lang ventetid på avgjørelse på skoletomta.

Det planlegges nytt akuttmedisinsk opplæringssenter i Namsos

Folk fra 71 nasjoner har besøkt paviljongen i Namsos de siste to åra.

I dag starter ankesaken i Erik Jensen-saken. Retten settes klokka 09.00 i Oslo Tinghus.