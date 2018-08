Sommeren har ikke helt sluppet taket

NAMDALSAVISA

Men først. Det har vært nok en rolig natt i Namdalen, og i resten av Trøndelag politidistrikt. Operasjonsleder Ellen Maria Brende har ingen hendelser å melde om.

Vær og trafikkmeldinger

Ranem bru blir også i kveld stengt på grunn av dekkelegging. Arbeidet skal ifølge Statens vegvesen være ferdig fredag.

Selv om høsten banker på døra, er ikke sommeren helt over i Namdalen. Temperaturen vil stige jevnt utover dagen, og i løpet av ettermiddagen skal det bli 20 grader i vårt område. I Lierne vil det bli fire til fem grader kjøligere enn resten i resten av dalen. Yr melder oppholdsvær og perioder med sol.

To omkom i flyulykke

VG melder at to personer har omkommet etter en småflyulykke i Nordland. Flyet skal ha havarert 17 kilometer nord for Glomfjord.

I dagens NA kan du lese at Gjerta Moen (102) var en av de første overhallingene som gikk inn dørene til Hunt 4 sin feltstasjon i heimbygda.

Namsos-ordfører Arnhild Holstad og stortingsrepresentant Ingvill Kjerkhol mener helseminister Bent Høie må iverksette umiddelbare tiltak for å hindre at fastlegeordninga går i oppløsning.

Les også at den årlige feiringa av norsk natur begynner på lørdag. I Nærøy har de et fullpakket program som forhåpentligvis skal få med folket ut under Friluftslivets uke.