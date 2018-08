Mann i 50-åra omkom etter boligbrann i Malm

NAMDALSAVISA

En mann i 50-årene ble kl. 1.55 natt til torsdag bekreftet omkommet etter en boligbrann i Malm.

- Mannen ble hentet ut av røykdykkere og gitt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, sier operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt.

Én person tok seg ut av huset

Det var like før midnatt at alle nødetatene rykket ut etter at det ble meldt om brann i en enebolig i Malm sentrum.

- Det er bekreftet åpne flammer. Brannvesenet har nettopp kommet til stedet og det er foreløpig uvisst om det er folk, sier Christina Wågan ved 110-sentralen klokka 23.59.

Det befant seg to personer i huset da det begynte å brenne. Ei jente i tenårene tok seg selv ut fra eneboligen, og det var også hun som meldte fra om brannen.

To branner på en time

Mens brannvesenet jobbet med å slokke en boligbrann som ble meldt ved midnatt, mottok politiet melding om en ny brann i Malm en knapp time senere.

I denne boligen er det bekreftet flammer gjennom tak. Det var ikke kjent om det var personer i huset da brannen startet.

Klokken 1.39 kunne imidlertid politiet melde om at én person var hentet ut av røykdykkere, og at denne personen fikk tilsyn av helsepersonell etter å ha fått i seg noe røyk.