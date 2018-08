Ingen ledige på Leka

NAMDALSAVISA

LEKA: Samtidig har flere andre kommuner så lav ledighet at det ikke kan oppgis tall.

Godt over halvparten av kommunene i fylket har en ledighet under to prosent ved utgangen av august, og av disse har seks kommuner en ledighet på en prosent eller lavere. Det gjelder Namdalseid (0,6) og Lierne (1,0).

Høyeste ledighet har Frøya med tre prosent, fulgt av Vikna med 2,6 prosent og Steinkjer med 2,5 prosent.

Blant byene har Namsos den laveste ledigheten med 1,7 prosent. Deretter følger Stjørdal med 2,0 prosent.

Færre ledige

Ved utgangen av august var 4.892 personer helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer to prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 12 prosent.

I Trøndelag er det 657 færre ledige enn på samme tid i fjor.

Antallet nye stillinger øker fortsatt og har hittil økt med 43 prosent i fylket. I august er økninga på 13 prosent.

Noe av årsaken er at Nav har et bedre system for å fange opp stillinger, men et godt arbeidsmarked står for en god del av økninga.

Den positive utviklinga de siste månedene gjør seg fortsatt gjeldende for de store ykresgruppene.

Ifølge Nav Trøndelag er det fortsatt en særlig god utvikling for industri og ingeniør- og ikt-fag.

Nedgang i Ytre Namdal

Antall permitterte synker. Ved utgangen av august er 152 helt eller delvis permittert, som er en nedgang på 43 prosent.

Spesielt stor nedgang er det i Vikna og Nærøy.