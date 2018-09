Det satt til slutt

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: For etter en noe ujevn serie, fikk hun opp 10,46 i sitt siste kulestøt i klasse 18/19 år. Det er utendørspers, og da hadde hun grunn til å være fornøyd.

- Ja, det er jeg. Jeg visste at sjansen til medalje i klassen var liten, da det er tre her som kaster over 11 meter. Derfor er jeg fornøyd med fjerdeplass, sier hun.

Samtidig som hun vet at sjansen til å sikre seg medalje under mesterskapet på heimebane er atskillig større søndag, når diskos står på programmet.

- Der er det i alle fall jevnere på papiret, så får vi se hvordan det går. Jeg gleder meg i alle fall, smiler hun.

Seier i forsøket

Lørdag formdidag var det forsøk på 200 meter. Jørgen Homstad vant sitt forsøksheat i gutter 16 på 23,44, og er med i gullkampen når finalen går søndag morgen.

Finale blir det ikke på Kristian Strømhylden Himo i eldste gutteklasse. Han satte imidlertid årsbeste på distansen med 23,43. Det i motvind.

- Det var ikke maks forhold, men ikke nok motvind til at jeg kan skylde på den for at jeg ikke gikk til finale. Jeg stivner på slutten av løpet, og det var ikke godt nok. Jeg var rett og slett ikke god nok, sier han ærlig.Også han får en ny medaljesjanse, når 400 meter hekk står på programmet lørdag kveld.