Endelig kom medaljen

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: - Der var godt å få denne medaljen. Selv om man alltid håper på å vinne, så var sølv det beste jeg kunne håpe på sånn øvelsen utviklet seg.

Og sølvet han vant, var hans første i teknisk øvelse utendørs i UM-sammenheng.

Det var i alle fall fortjent, når man ser tilbake på UM i Bergen i fjor. Da misset han medaljen både i lengde og tresteg med svært liten margin.

Lørdag kveld var det ingen tvil. For med 13,75 var han 23 cm foran tredjemann, Elias Søvik.

Satte standaren

Erlend Bolstad Raa var storfavoritt, og da Fana-utøveren hoppet 14,50 i sitt første hopp var standaren satt.

Strand Øvereng og de andre måtte konsentrere seg om å kjempe om sølvet, og på heimebane leverte overhallingen en jevn og fin serie.

Første hopp var på 13,29, det andre på 13,35. Da han i det fjerde hoppet 13,54 var sølvplassen hans.

Og helt til slutt; banket han til med 13,75.

- Det er moro å få til en god serie og gode hopp på heimebane, sier den alltid like sindige unggutten.

Tre medaljer

Dermed ble det tre medaljer til Namdalen på dag to i UM. Sander Bjørbekk Skarland ble nummer to i spydkonkurransen for gutter 15 år, mens Kristian Strømhylden Himo fikk sin bronsemedalje da han stilte opp på 400 meter hekk. Det var bare tre deltakere i øvelsen, men like fullt medalje til Overhalla.