OVERHALLA: Det var jenta fra Høylandet meget godt fornøyd med.

- Ja, det var bra dette. Tida var ikke all verden, for det gikk veldig sakte på den første runden, sier hun mens hun puster ut etter den første av dagens to øvelser for henne.

Fredag ble hun Ungdomsmester på 3.000 meter, mens hun søndag altså fikk sølv på 800 meter. I sum et strålende mesterskap.

- Ja, det kan nesten ikke bli bedre enn dete, smiler hun.

Hun lå på tredjeplass 200 meter før mål, men la inn en skikkelig langspurt og nærmet seg også gullvinner favoritten Kristin Otervik, Lørenskog på oppløpet. Avstanden var imidlertid for stor til at det ble ordentlig spenning, selv om de tilreisende hållingene på tribunen gjorde alt for å hjelpe henne fram.

- Det var for langt fram da spurten startet. Jeg skulle hatt andreplassen før oppløet, men det klarte jeg ikke, så derfor må jeg være fornøyd med sølvet til slutt.

Vinner Otervik fikk 2.16,36, mens Grethe Tyldum på sølvplass hadde 2.16,78.

Senere søndag skal hun også løpe stafett for Steinkjer FIK.