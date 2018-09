Mer sølv til arrangørene

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Sander Bjørbekk Skarland ledet kulekonkurransen før favoritten gikk i ringen i sitt siste kast. Og for Sander var sølv et lite nederlag.

- Ja, jeg er litt skuffet, sier unggutten rett etter at en spennende kulekonkurranse er over, en konkurranse som ble belønnet med nytt sølv for Skarland.

Uten at det frembragte det største smilet.

- Nei, for jeg kaster ikke godt nok.

- Men du hadde en jevn og fin serie...

- Det hjelper ikke det, når jeg mangler et ordentlig lengste kast, sier han som ble stående med 15,65 som han fikk opp i sitt siste støt. I omgangen før leverte han også gode 15,63, et resultat som var lederresultat før favoritten Steffen Melheim fra Olden kastet for sin siste gang.

Vestlendingen fikk opp 16,48 og sikret seg gullet.

- Jeg burde kastet like langt som han, slår Skarland fast. Som osgå har ei klar mening om hvordan han skal få opp like lange kast.

- Jeg må bare trene mer, sier han.

Satte pers

Emma Galguften sørget for dagens andre sølvmedalje til Overhalla IL, da hun kastet diskosen 36,02 meter i jenter 18/19.

Det er pers med klar margin til jenta.

- Jeg er jo fornøyd, men skulle gjerne kjempet om gullet, medgir hun.'

Og hun var lenge med i gullkampen, men da Julie Nilsen kastet 38,14 i sitt siste kast, avgjorde sistnevnte gullkampen.

- Jeg hadde som mål før sesongen å kaste 35 meter. Det klarte jeg i alle fall. Jeg er veldig jevn, men skulle hatt et skikkelig bestekast. Det savner jeg, sier Galguften.

Før hun legger til med et smil:

- Men jeg er fornøyd med sølv altså.

Høy fart på 800 meter

Tidligere på dagen var Kristian Skage Nordlund i ilden på 800 meter i gutter 18/19 år. Her ble det satt stor fart i feltet fra første meter, og Trones-gutten gikk offensivt til verks.

- Jeg prøvde å følge så lenge jeg kunne, men du verden det gikk fort, sier han etter å ha blitt klokket i mål på femteplass på tida 1.55,72. Vinner ble Andreas Vangsnes på 1.52,73.

To løpere på 2.000

Både John Petter Stevik, Kolvereid og Sofie Tyldum, Hållingen løp 2.000 meter i 15-årsklassen.

Stevik kom i mål som 10.mann på 6.08,25 , mens Sofie Tyldum ble nummer 19 på 7.28,31.

Kule jenter 15

Både Maren Moe, Grong og Frida Elise Havik, Namsen FIF deltok i kule jenter 15. Her kom Havik på sjuendeplass med 9,97 meter, mens Maren Moe ble nummer ni med 9,94.

Homstad sto over

Overhalla IL hadde et medaljehåp i finalen på 200 meter. Jørgen Homstad kjente imidlertid antydning til skade i hamstringen, og tok ingen sjanser på å få en langvarig skade. Han sto derfor over finalen.