NAMSOS: En titt på yr.no gir namdalingene grunn til optimisme:

Etter noen dager med gråvær vender sola og de gode temperaturene tilbake.

Fra og med onsdag blir det betydelig varmere. Et høytrykk over Kola sørger for at Trøndelag blir iggende i en sone med varme luftmasser sørøstfra.

Den gunstige værsituasjonen ser ut til å vare resten av uka og til et stykke inn i neste uke.