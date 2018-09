Rydder bort stein og masser fra vegen

NAMDALSAVISA

NÆRØY: – Vår entreprenør er nå ferdig med å sikre fjellsida over rasmassene. Dette arbeidet har pågått siden mai, og har tatt tid. Sikkerheten for arbeiderne har hele tida vært første prioritet. Vi har brukt helikoter og maskiner. Terrenget er så pass krevende at en del av arbeidet har foregått manuelt. Mannskap med spesialkompetanse har vært sikret med tau og rensket fjellet med spett, sier byggeleder Gunleik Hoffmann i en pressemelding.

– Videre sikringsarbeid i fjellveggen foregår parallelt med at vi rydder bort masser, fortsetter han.

Det var 25. april gikk det et ras over Fv. 771 i Årsetfjorden.

Vitner på stedet fortalte at raset var rundt 50 meter bredt.

Siden 25. april har vegen vært stengt, men omkjøring ved Saltbotnkorsen, Bogen og krysset mellom Fv. 802 og Fv. 17.

Klarsignal

Statens vegvesen fikk mandag klarsignal fra fageksperter om at det man kan begynne å fylle masser i sjøen.

– Dette klarsignalet ble gitt etter omfattende geotekniske undersøkelser på begge sider av rasstedet og i fjorden, sier byggelederen.

En lekter er nå på plass på stedet. Det står ei maskin på lekteren som tar steinene fra rasmassene og legger dem i sjøen.

Samtidig vil det foregå arbeid på land.

Entreprenørens mannskap rydder og sorterer rasmassene, og kjører bort masser som ikke skal brukes til fylling.

– Oppryddingsarbeidet vil ta en måneds tid. Hvis alt går som planlagt, håper vi å byge en midlertidig veg etter at oppryddings. og fyllingsarbeidet er ferdig. Men det er flere usikkerhetsfaktorer i bilder, sier Hoffmann.

Informasjonsmøte

Trøndelag fylkeskommune og Vegvesenet vil i uke 39 invitere til et informasjonsmøte, hvor innbyggere, næringslivsaktører og interesserte er velkomen.

På møtet vil Statens vegvesen presentere arbeidet som er gjort, arbeidet som vil gjøres framover og mulige løsninger.