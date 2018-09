Satte fyr på bensinkanne

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Klokka 02.07 i natt fikk politiet melding om at noen hadde hørt et høyt smell og bråk i Flatanger. Melder kjørte selv for å undersøke hva bråket var. Det viste seg å være en stor ansamling ungdommer ved den gamle campingplassen i Flatanger og de hadde satt fyr på en bensinkanne.

– Det var 7-8 ungdommer på stedet, men de stakk da melder kom, forteller Øystein Sagen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Ingen av nødetatene rykket ut, da brannen slokket av seg selv.

Grått vær

Det ligger an til å bli en ganske grå dag i Namdalen. Men Yr.no melder at det blir lite regn, kun i indre strøk først på dagen. Fra i ettermiddag blir det lettere skydekke og perioder med sol. Det blir skiftende bris, fra om morgenen økning til nordøst opp i frisk bris på kysten.

Temperaturene ligger på rundt 13 grader de fleste stedene i distriktet.

Vegarbeid ved Foldereid

På Fv 17 Foldereid - Kollbotnet (Nordland grense) blir det lysregulering på grunn av vegarbeid tirsdag.

Arbeidet fortsetter til og med 6. september, melder Statens vegvesen.

Dagens nyheter

I dagens NA kan du lese om fem år gamle Ulrik fra Arnøya som sliter med noe som likner utmattelsessyndrom etter å ha hatt borreliose. Familien opplever at det har vært vanskelig å få hjelp, noe de tror handler om at det er for lite kunnskap om sykdommen.

– Vi har møtt folk som ikke engang tror borreliose finnes, sier far Ole Anders Arnøy.

Du kan også lese at Leka fortsetter kampen om å beholde Gutvik. Nå har kommunen vært i møte med KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) for å diskutere saken.