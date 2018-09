NAMDALSAVISA

LEKA: Kommunestyret har bevilget 754.000 kroner til økt kommunal egenandel for gjennomføring av fase to i utbygginga av bredbånd. Fase to omfatter utbygging på søndre dele av øya, Haug og Solsem.

Målet er at alle innbyggerne i Leka kommune, Gutvik inkludert, skal få tilbud om tilknytning til bredbånd.

Den kommunale egenandelen for gjennomføring av trinn to, er på 1,3 millioner kroner. Det vurderes at utbygginga kan skje ved hjelp av fiber i stolper.