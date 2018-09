Fylkesmannen lover rask avklaring – Ap-topp tar saken til Stortinget

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Etter fem måneders rundgang ligger klagesaken nå hos Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Kompetanse

– Når overordnet myndighet nå ber oss om realitetsbehandle saken er det noe vi naturligvis gjør. Generelt er det slik at vi i denne type klagesaker må ta stilling til om vi har nok kompetanse internt eller om vi må be om uttalelse fra spesialister, sier fylkeslege Jan Vaage, som er i gang med klagebehandlinga og vil gi Solbakk et svar så raskt som mulig.

– Hvor skal Fylkesmannen hente kompetanse fra nå?

– Her er det nok det juridiske begrepet kompetanse vi har ment. I det ligger spørsmålet om vi er rette instans til å behandle saken da behandlingsmetoden det her er snakk om ikke er en allmenn godkjent behandlingsmetode innenfor spesialisthelsetjenesten. Behandlingsmetoden er fortsatt til vurdering, og er sånn sett ikke allmenn godkjent i dag. Da var vår vurdering at den derfor faller utenfor det vi er satt til å klagebehandle, sier Vaage

Medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen i Helse Nord-Trøndelag på sin side kan ikke kommentere enkeltsaker som i Terje Solbakks tilfelle.

Skogen kan imidlertid opplyse at de har fulgt opp overfor Beslutningsforum og Nye metoder, og påpekt behov for endringer av unntaksregelen for å sikre nasjonal likhet i saksbehandlinga av unntakene.

Samtidig understrekes behovet for et system som Beslutningsforum og Nye metoder for å kunne bidra til at pasientene får ta i bruk ny behandling når den er vurdert trygg og for å kunne sikre kontroll på prissettinga.

Lik tilgang

– Solbakk opplever at pasienter som sokner til andre foretak har fått tilgang til den medisinen han håper skal kunne hjelpe ham også. Helseministeren må sørge for at unntaksordninga fungerer etter formålet og ikke blir en ny prioriteringsport som virker imot en av målsettingene med Beslutningsforum – nemlig at tilgangen til nye medisiner skal være lik i hele landet, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol, som tar saken til Stortinget.