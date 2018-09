Godværsdager i vente

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Ja, det ser ut til å bli greit vær i Namdalen, bekrefter vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt på Blindern.

– Det ser ut til å bli tørt, lite vind, litt skiftende skydekke og perioder med sol, opplyser han.

– Og temperaturene?

– Særlig torsdag og fredag blir det bra temperaturer. Faktisk kan gradestokken komme helt opp imot 20 grader, sier Biseth Granan.

– Og i helga, hvordan er utsiktene da?

– Det blir ikke så aller verst da heller. Jeg ser at det er litt mer utrygt for at det kan komme noen regnbyger, men det meldes vind av østlig retning, og det i seg selv lover godt med tanke på nedbør, svarer han.

Når det gjelder temperaturene i helga, blir det forholdsvis varmt og godt, men det kan bli et par grader mindre enn torsdag og fredag.

– I starten av neste uke ventes det at temperaturene vil falle igjen, sier meteorologen.

– Så namdalingene bør nyte været de kommende dagene?

– Det høres ut som en grei plan, svarer Biseth Granan.