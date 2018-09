Rolig natt i Namdalen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Etter en dag med mye fint høstvær i Namdalen ble det også ei rolig natt på hendelsesfronten. Politiet hadde lite å melde på morgenkvisten.

– Det har vært ei rolig natt i hele fylket, og det har ikke vært noen hendelser i Namdalen, forteller Vegard Helgesen Riseth, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Fint vær

Det blir nok en dag med pent vær onsdag, med skiftende skydekke og oppholdsvær, melder Yr.no.

Det meldes om litt sol og fine temperaturer opp mot 19 grader enkelte steder.

Vegarbeid

Det pågår også fortsatt vegarbeid på flere strekninger i Namdalen melder Statens vegvesen:

Fv 7040 Øysletta - Grong. Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid fra 06.00 til 18.00.

Fv 17 Hjellbotn - Sprova, på strekningen Steinkjer - Namsos. Endret kjøremønster, ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Fv 74 Sanddøla bru - Nynes bru, på strekningen Bjørgan - Murumoen. Manuell dirigering på grunn av dekkelegging fra 07.00 til 18.00.

Fv 17 Flåttbrua, på strekningen Namsos - Kollbotnet. Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Bygger nytt på drapstomta

I dagens NA kan du lese om at Daniel Derås (22) bygger et nytt hus på tomta hvor Anne Grete Vollum (35) og Cicilie Watnan Lian (7) ble drept i 2007.

– Jeg vet at mange av naboene er glade for at det huset som sto her er borte; en tanke jeg deler med dem, sier Derås.

Du kan også lese at Østbyen borettslag i Namsos får et realt ansiktsløft. Nå pusses 12 firemannsboliger opp for til sammen 27,5 millioner kroner,