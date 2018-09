Milliondryss i Namdalen

NAMDALSAVISA

Kystkommunene i Namdalen og Bindal kommune har all mulig grunn til smile bredt etter at den endelige fordelinga av Havbruksfondet ble kjent mandag. De får til sammen nesten 200 millioner friske kroner til fritt bruk, mens Trøndelag fylkeskommune får 76,9 millioner kroner.

Til sammen vil rundt 160 kystkommuner og ti fylker få ta del i denne festen. Det er verdt å merke seg at Trøndelag ligger i toppsjiktet av utbetalingene – her svømmer det mest laks i merdene. Utbetalingene blir også deretter.

Havbruksfondet ble opprettet i 2015 av Stortinget og det er knyttet opp mot kommuner som stiller areal til disposisjon for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Regjeringa og politikerne skal ha ros for å satt i verk ordninga. Kommunene og fylkene for å lagt til rette for oppdrettsnæringa, men den største rosen skal aktørene innenfor havbruksnæringa ha.

Det er dem som har skapt veksten. Det er dem som har måttet hanskes med et svingende internasjonalt marked. Det er dem som bruker store summer på å stoppe lakserømninger og bekjempe luseproblematikken. De utfordringene er fortsatt store.

Framtidige utbetalinger fra Havbruksfondet vil være avhengig om havbruksnæringa fortsatt klarer skape en ytterligere vekst. Derfor er det viktig at dagens rammevilkår for næringa blir opprettholdt. Næringa trenger forutsigbarhet for fortsatt drift og utvikling. Samtidig må myndighetene følge nøye med hvem av aktørene som driver forsvarlig miljømessig til enhver tid.

Nye Nærøysund kommune vil bli den største oppdrettskommunen i landet. Fortsetter veksten kan de forvente årlige inntekter fra Havbruksfondet på langt over 100 millioner kroner. Det er penger som politikerne, ifølge statssekretær Roy Angelvik (Frp), fritt kan bruke til tjenester og formål til beste for sine innbyggere.

I denne sammenhengen blir debatten om framtidig stedsvalg av kommunesenter mellom politikerne i Vikna og Nærøy noe underlig. Lokalpolitikerne må sørge for å få tatt en beslutning i den saken som nå legger en demper på klimaet. Det burde være unødvendig for en ny kommune, som får inntekter andre kommuner bare kan drømme opp.