Påkjørt grevling i Nærøy

Operasjonsleder Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt kunne mandag morgen melde om en lite dramatisk natt i Namdalen. På fylkesveg 770 mellom Kolvereid og Rørvik ble det sent i går kveld påkjørt en grevling. Personbiler fikk noen riper etter sammenstøtet, men det er ikke meldt om personskade.

Det meldes om overskyet vær og temperaturer rundt 15 grader i Namdalen denne mandagen. Mellom klokka 12 og 18 i dag er det også meldt om noe nedbør. Det melder Yr.

Finnmotunnelen på fylkesveg 17 i Foldereid kan bli stengt i perioder på opptil to timer grunnet vedlikeholdsarbeid. Dette gjelder alle dager fra klokka 18.00 til 06.00, fram til 21. september.

I dagens NA kan du lese at fem av 13 barn i Ramsvikskogen blir nektet skyss til skolen.

Les også at tyver stjal varer til en verdi at over en millioner kroner fra Skogmo-bedrift, og at namsosing kunne slippe jubelen løs etter å ha vunnet 4,8 millioner kroner i lotto.

Den svenske valgdagen er over, men det er ennå ikke klart hvem som skal styre Sverige. Etter en thriller av en valgdag leder de rødgrønne med ett mandat. Det er så jevnt at den endelige fordelingen kanskje ikke er klar før onsdag.