Her er dagens morgenrapport

Operasjonsleder Stig Roger Olsen forteller at politiet har hatt en svært rolig natt.

– Det gjelder hele Trøndelag. Vi har ikke fått melding om noe som helst, sier han.

Været: Det skal i dag bli oppholdsvær og perioder med sol i Namdalen. Temperaturene vil ligge på rundt 15 grader.

Finnmotunnelen på fylkesveg 17 i Foldereid kan bli stengt i perioder på opptil to timer grunnet vedlikeholdsarbeid. Dette gjelder alle dager fra klokka 18.00 til 06.00, fram til 21. september.

På NAs forside i dag kan du lese at det drysser havbruksmillioner over kommunene i Namdalen. Nærøy-ordfører Steinar Aspli lover svømmebasseng og opprustning av idrettshall, med over 67 friske millioner fra Havbruksfondet.

– Her er det nok mye viktig post som har blitt tatt av flammene Mandag formiddag begynte det å brenne i en postbil med rundt 125 pakker som skulle ut til bedrifter i Ytre Namdal.

Les også at Overhalla kommune skal bygge ut Ranemsletta barnehage for 24 millioner kroner, og at politet får eksperthjelp etter millionbrekket på Skogmo.

Flere norske og internasjonale medier melder at USA forbereder seg på katastrofe. Orkanen Florence er på veg inn til østkysten og kan komme opp i en hastighet på 240 km/t. En million personer er evakuert.