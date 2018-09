Et slag for ungdommen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: For et knapt år siden startet Eskild Hestø fra Namsos taekwondoklubb og Einar Nysæter som smått å diskutere et eventuelt samarbeid. Nå er det en realitet.

Flere ganger har vi sett namdalske utøvere hevde seg både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Simen Nysæter er aktiv på et høyt nivå i dag, men også tidligere med søstrene Solheim og Einar M. Nysæter selv.

Nå satser Nysæter og Eskild Hestø på å utvide det de mener er et for dårlig kampsport-tilbud i Namsos.

Samarbeid

Samarbeidet går ut på Namsos boksing og taekwondo skal dele treningslokale framover. Til å starte med en gang i uka. Det for å gi et bedre tilbud innenfor kampsport.

– Formålet er å gi et tilbud til dem som faller litt utenom ballidrett, og selv om det er åpent for alle, så er det spesielt rettet mot ungdom, for det er ikke all ungdom som har et tilbud å gå til, sier Hestø.

Einar Nysæter, som har b-trenerlisens og fem norgesmesterskap i boksing, får mye hjelp fra trenerkollega Svein Gunnar Aakervik, og sier det ikke er mangel på erfaring det skal stå på.

– Vi har mottatt flere henvendelser fra folk som ønsker å prøve boksing, og det at vi nå får til et tilbud for dem som er interessert, er midt i blinken, sier Nysæter.

Boksegruppe

Allerede førstkommende mandag er det intro for oppstart av bokseklubb. Noe som vil foregå i Namsos taekwondoklubb sine lokaler i Vika, forteller Nysæter, som også legger til at det vil komme mer informasjon en av de nærmeste dagene.

Nysæter ser på samarbeidet som en stor mulighet, og forteller at det ikke sto på andre tilbud å gå til. Men da Eskild kom på døra så var han ikke i tvil om hva han skulle gjøre.

– Man vet hva man får med Eskild, og selv om vi kommer fra to forskjellige kampsporter, så kommer vi til å ha mye å bidra med til hverandre.

Kampsportsenter

Selv om samarbeidet starter i det små, så legger de ikke skjul på hva framtidsplanene er. For på sikt håper de på å kunne få til et kampsportsenter i Namsos, der man har flere kampsporter under samme tak.

– Det blir ikke lett å få til. Det er ofte utgifter som tar livet av slike idretter, for vi får ingen støtte fra det offentlige. Derfor blir dette i starten et lavterskel -tilbud, sier Hestø.

Svein Gunnar Aakervik, som sammen med Einar Marius Nysæter også driver treningssenteret Care i Namsos, kommer også til å være en stor bidragsyter i dette samarbeidet. Han har selv god erfaring innenfor boksing, og vil i tillegg til Lars Sævik og Ole Mortensen ha sentrale roller.

Dette samarbeidet kommer også i kjølvannet av mange gode prestasjoner i bokseringen av Simen Nysæter. Namsosingens prestasjoner har virkelig bidratt til at interessen for boksing har skutt fart.

På spørsmål om den ferske proffbokseren kommer til å delta i dette samarbeidet selv, svarer pappa Nysæter at han kommer til å delta så lenge han er hjemme.

– For det er fortsatt jeg som er sjefen, avslutter Einar Nysæter og ler.