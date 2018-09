– 1.000 porsjoner, takk

NAMDALSAVISA

OTTERSØY: Klokka nærmer seg åtte på Nærøysundet barneskole, og det putrer godt i den svære kasserollen. SFO-leder Rita Hansvik skjærer frukt sammen med kollega Anette Nyheim, mens elevene begynner dagen med et slag kort.

Frokost på skolen

I dag skal flere av de yngste ha gym, og hva passer vel bedre enn å starte dagen med en posjon havregrøt eller tre?

– Jeg må ha minst tre porsjoner. Det ble ikke tid til frokost heime i dag, sier Mathias Kolstad Hansen som er strålende fornøyd med tilbudet som ble innført mandag denne uka på Nærøysundet skole.

Han er ikke den eneste rundt bordet som setter pris på å få servert mat like før det ringer inn til dagens første time.

– 1.000 porsjoner vil jeg ha. Med rosiner! kommer det fra Elias Nilsen.

Kosthold og aktivitet

Tuva Nathalie Bøkestad setter ikke bare pris på maten, men også det sosiale før første time.

– Vi leker og synger sanger. Jeg synes det er en veldig god start på dagen, smiler hun.

Det var etter et møte med Frisklivssentralen i Nærøy at skolen at de fikk ideen om å servere havregrøt til elevene hver morgen.

– Vi ønsker å ha fokus på kosthold og aktivitet. I tillegg har det nok mye å si for det sosiale, sier SFO-leder Rita Hansvik på Nærøysund skole.

På det meste har de hatt 15 elever til bords for havregrøt-frokost.

– Det har blitt godt mottatt. De spiser godt, og det er ikke noe som er bedre enn det, smiler Hansvik.