Her er dagens morgenrapport

Det opplyser operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt.

I Steinkjer har det vært en ammoniaklekkasje der en mann slapp unna med lettere skader, mens i Levanger ble en mann fratatt lappen etter mistanke om ruskjøring.

Været: Det meldes om varierende vær i Namdalen i dag. De fleste steder skal det regne fra morgenen av, mens det vil bli oppholdsvær og noen solglimt i løpet av dagen.

I dagens NA kan du lese at MNA vil legge all sin virksomhet til Spillum, i et nybygg til 150 millioner kroner.

Les også:

Terje Tysland tar tilbake rettighetene sine og samler 11 klassiske album på en utgivelse.

Ordfører Skjalg Åkerøy i Grong kommune skal bli gransket etter påstander om skittent spill i utbyggingssak.

Årets melamartna blir både variert, musikalsk og miljøvennlig.