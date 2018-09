Fire personer pågrepet etter hasjbeslag i Ytre Namdal

NAMDALSAVISA

YTRE NAMDAL: Politiet har vært ute på ransaking i Ytre Namdal natt til fredag.

– Tre steder i Nærøy og Vikna ble det funnet narkotika, og vi har pågrepet fire voksne personer, forteller Frithjof Pedersen, avdelingsleder i politiet i Ytre Namdal.

Det som er beslaglagt er i hovedsak hasj.

– Jeg vil ikke si hvor mye, men det er større mengder enn til eget bruk, så vi har mistanke om at det er til salg, sier han.

Det er to kvinner og to menn som er pågrepet, og det er opprettet straffesak.

– Vi anmoder om at publikum kommer til politet om de har opplysninger. Etterretning som folk kommer med er et godt redskap for å gjøre jobben vår, sier Pedersen.