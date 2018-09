Tre lag fra Lierne fikk NTE-penger

NAMDALSAVISA

LIERNE: I NTEs årlige konkurranse «Laget Mitt», deles 500.000 kroner ut til frivillige organisasjoner.

Det var Tiller fotball jenter 02/03 som stakk av med hovedpremien på 100.000 kroner, mens tre lag fra Lierne kan glede seg over 10.000 kroner mer i kassa.

Lierne Skytterlag, Lierne IL og Lierne seniordans er de tre organisasjonene som stakk av med NTE-penger denne gangen.

– Vi ser at også små lag og foreninger hevder seg. Det er morsomt, og viser at lokalt engasjement betyr mye. Dette er frivillighet, og her er ildsjelene helt avgjørende, sier sponsorsjef i NTE, Lise Musum Stangvik.