Seieren kom i siste forsøk

NAMDALSAVISA

STAVANGER: Lierne valgte seg Vestcup i Stavanger som samling og oppkjøring til sin elitedebut i volleyball.

Der møtte de fire av motstanderne de skal møte i vinter. Ei nyttig erfaring, mener trener John Arne Vestnor.

- Det har vært ei veldig fin helg med gode kamper. Lørdagen ble litt krevende, da vi spilte første kamp kl. 10.00, og den siste ikke var ferdig før 19.30. Men det er likt for alle, sier treneren etter at han har sett jentene avslutte turneringa med å slå Kristiansand SK (KSK) 2-0.

Møtte Norges beste

KSK var motstander også i det innledende spillet lørdag, og da tapte Lierne 1-2 etter en jevnspilt kamp. Lørdag ble det videre 0-3 mot Viking og 1-2 mot Topp Volley Norge 1, to lag som Lierne skal møte i serien i år.

Søndag morgen ventet så kraftprøven. Da var Norges desidert beste lag, Førde motstander. Her ble det som ventet 2-0-seier til vestlendingene, uten at Lierne på noen som helst måte ble feid av banen. Dette viser også settresultatene - 20-25 og 20-25.

– På forhånd fryktet jeg at vi skulle bli knust i kampene. Men det ble vi slett ikke. Jeg er derfor greit fornøyd, sier Kine Gjertsås. 20-åringen er opplegger på laget, og sto fram som en av Liernes beste spillere - om ikke den beste, hele helga sett under ett.

Randaberg var motstander midt på dagen søndag, også de er i eliteserien, og de slo Lierne 2-0 - i det som nok var libyggens svakeste kamp i turneringa.

KSK holder ikke elitenivå, og Lierne satte dem ettertrykkelig på plass med 25-20 og 25-10, i det som var en kamp om sjetteplassen i turneringa. Unge Maja Gåsbakk smelte til med et realt serveess, som satte punktum både for sett, match og ei positiv turneringshelg.

- Ja, dette har vært bra. Det var et helt riktig valg av oss å reise hit. Her fikk vi en smak på elitenivået. Å spille i eliten er nytt for de fleste av våre spillere, og derfor er det viktig at de får denne erfaringa. De ser at det ikke er farlig å møte elitelagene, sier trener John Arne Vestnor.

- Hva tar du med deg fra turneringa?

– Vi har hatt utvikling i spillet vårt. Samtidig ser jeg at vi må være mer kyniske og utnytte svakheter hos våre motstandere. Ellers er det positivt at alle har fått spille mye, og jeg ser de blir tryggere i sine roller, sier han.

Førde vant som ventet cupen, men de måtte slite i møte med Topp Volley Norge 2 i finalen. Etter 1-1 etter de to første settene, vant Førde 15-13 i det siste.