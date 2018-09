Hjernen under lupen på seniorforum

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Grøntvedt, som er overlege, universitetslærer og doktorgradsstipendiat, innledet med noen betraktninger om hjernen. Hjernen er universets fremste produkt. Hjernen er sjefen i kroppen, var en annet utsagn, som typisk nok var formulert av hennes femårige datter. Hjernen styrer alt, var et tredje utsagn. Grøntvedt stilte også spørsmålet: Hvem hadde vi vært uten hjernen?

Til tilhørernes store lettelse understreket Grøntvedt at det å glemme som f.eks. navn, er helt normalt. Dette begynner å melde seg allerede ved 40-50-årsalderen og tiltar etter hvert som årene renner på. Denne utviklinga øker sterkt ved ulike sykdomsforløp, men det medisinske dvelte hun lite ved i sitt foredrag.

Grøntvedt brukte mye tid på faresignaler for kognitiv svikt, og ikke mindre på hva vi selv kan gjøre for å motvirke utviklinga. Risikofaktorene som alder, røyking, høyt blodtrykk, overvekt, høyt kolesterol, diabetes, søvnproblemer, depresjon med mer kjenner vi nok til, men mange av oss unnlater å ta nødvendig hensyn til det.

Grøntvedt understreket at vi kan gjøre svært mye selv uten de helt store forsakelsene og med enkle midler. Mosjon (det som er godt for hjertet, er godt for hjernen), sunn kost, stump røyken, utfordre hjernen var av de tingene hun framhevet.

Med hensyn til det siste punktet, så foreslo hun noe så enkelt som å oppsøke nye butikker eller kjøre nye veger i stedet for de faste rutene. Mulighetene er mange. Kort sagt om hjernen: Use it or loose it.

Til slutt ga Grøntvedt tilhørerne ei melding som de kunne ta med seg heim:

– Husk: Godt voksne hjerner har fortsatt evnen til å utvikle seg! Ta utfordringa!