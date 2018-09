Frigjør navn på tenåringene som ble drept

NAMDALSAVISA

Her er pressemeldinga fra Trøndelag politidistrikt:

De to som døde etter å ha blitt utsatt for vold ved en adresse i Prinsens gate i går er 19 år gamle Nasratullah Hashimi og 17 år gamle Reza Alizada.

De to døde etter å ha blitt utsatt for alvorlig vold. En mann er pågrepet og siktet for forsettlig drap. Han ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen og får behandling på St. Olavs Hospital.

En fjerde mann ble også skadet i voldshendelsen og er innlagt ved St. Olavs hospital.

Alle de fire involverte er av afghansk opprinnelse.

Kommentar til skudd som politiet avfyrte:

Politiet kan bekrefte at skudd ble avfyrt i forbindelse med pågripelsen da mistenkte skadet seg selv. Ytterligere spørsmål rundt dette må rettes til Spesialenheten for politisaker.

Leilighet i sentrum

Politiet ble like før klokka 18 mandag varslet om en voldshendelse i en leilighet i Trondheim sentrum.

Klokka 18.09 tok de seg inn i leiligheten, og fant to alvorlig skadde.

Den ene ble erklært død på stedet, mens den andre døde på sykehuset.

En mann ble kort tid etter pågrepet på Sentralstasjonen i Trondheim i forbindelse med hendelsen.

Siktet for forsettlig drap

Han ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen og får behandling på St. Olavs hospital.

Den dobbeltdrapssiktede mannen, som er siktet for forsettlig drap, vil bli fremstilt for varetektsfengsling når det lar seg gjøre, opplyser politiet i ei pressemelding.

De to drapsofrene vil bli obdusert tirsdag.