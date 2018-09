I dag blir det vått og grått

NAMDALSAVISA

I dag er det kanskje greit å ha regnklær og paraply i nærheten, Yr.no melder at det blir periodevis regn tirsdag. I fem-tiden er det meldt at det skal regne opp mot tre millimeter nedbør i løpet av en kort periode. Ellers blir dagen overskyet og temperaturen vil ligge like over 10 store deler av tirsdagen.

Slik lyder Yrs tekstvarsel for Trøndelag tirsdag:

«Sørvest frisk bris utsatte steder, om morgenen dreiende sørøst. For det meste skyet. Perioder med litt regn.»

To drept i Trondheim

I går kveld ble to tenåringer drept i en voldshendelse i Trondheim sentrum. Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt i beinet av politiet under pågripelsen. Alle de fire personene som var innblandet i hendelsen har utenlandsk opprinnelse.

Ellers har politiet hatt lite å gjøre i den nordlige delen av fylket, og tidlig på morgenkvisten hadde ikke operasjonssentralen noen hendelser å melde fra natta. På Politiet i Trøndelags Twitter-konto har det heller ikke vært noe aktivitet i natt.

Slår alarm om nødsentral

Denne morgenen melder VG at operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt har gjort feil som avslører en situasjon som kan sette menneskers liv og helse i fare.

Hos NA i dag kan du lese om Fylkeskommunen som vil gå utradisjonelt til verks når de vil sette fart i arbeidet med å sikre fastlandsforbindelse til Jøa.

Du kan også lese om Tom Roger Kammen, som aldri har opplevd maken til brennhett vedsalg. kunder frykter dyre strømpriser om vinteren.

Torleiv Grong og venner byr på musikk og underholdning for eldre Nye runder med kaffe og svisker Torleiv Grong ønsker at kulturtilbudet i Namsos også skal by på noe for den eldre garde. Nå byr han opp til ikke mindre enn ti kaffekonserter tilrettelagt aldersgruppa.